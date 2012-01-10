伊朗和委内瑞拉总统会晤,嘲笑美国核弹论

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯1月9日电---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德和委内瑞拉总统查韦斯周一相互称赞，嘲笑美国论调，并开玩笑称有枚核弹瞄准美国。
委内瑞拉是艾哈迈迪-内贾德拉美四国行的首站，他对查韦斯表示：“虽然那些自大的人不希望我们在一起，但我们会永远团结。”
尽管伊朗和委内瑞拉地理位置上相距甚远，但这两个反美国家近些年与石油输出国组织成员国关系日益紧密，不过具体合作项目的开展往往滞後于言辞。
西方因伊朗核项目加大对其经济制裁力度，艾哈迈迪-内贾德此行意在争取拉美四国支持。
查韦斯在加拉加斯总统府为艾哈迈迪-内贾德举行欢迎仪式时表示：“这种帝国主义的疯狂，已通过一种许久不见的方式释放出来。”
查韦斯开玩笑称，总统府前的小山下有一枚核弹，“帝国主义发言人称……艾哈迈迪-内贾德和我将走到总统府地下室，瞄准华盛顿，发射炮弹和导弹……这太可笑了。”
上到奥巴马、下到美国各级官员均表示，对委内瑞拉与伊朗的密切关系感到不安。他们担心，查韦斯将削弱国际社会对伊朗的外交制裁，并可能为伊朗提供经济命脉。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国