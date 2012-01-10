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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 12:55 BJT

〔中国货币市场〕回购利率下跌,一周以内短期资金相对宽裕(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海1月10日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二早盘小幅回落.虽然没有迹象表明央行通过逆回购向市场注入了流动性,但一周以内的短期资金呈现出相对宽裕.

上海一位大型券商交易员称,"隔夜和七天的钱都比较好借,说明市场资金并不紧,只是因为距离春节还早,有较多不确定性,所以机构不太愿意出这个钱."

他表示,早盘没有听说央行公开市场进行了逆回购操作.而对於春节前的资金面,大致判断应该不会太紧,因为央行承诺会根据市况向市场注入资金.

中国人民银行周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,央行决定春节前暂停中央银行票据发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.7029 4.0031 -30.02 2,819.21

七天CN7DRP=CFXS 4.0997 4.5190 -41.93 544.71

14天CN14DRP=CFXS 4.5222 4.5417 -1.95 33.07

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.7064 4.0061 -29.97 793.86

七天CHICNY7D=CFXS 4.1340 4.5138 -37.98 125.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.3250 1.2800 104.50 278.97

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9500 2.9850 -3.50 17.45

14天<0#CN14DRPO=SS> 5.0000 5.0000 0.00 4.21

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.7100 4.0200 -31.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1000 4.5271 -42.71

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5400 4.5400 0.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.6933 4.0000 -30.67

七天SHICNYSWD= 4.1017 4.5083 -40.66

三个月SHICNY3MD= 5.4616 5.4602 +0.14

=============================================================================== (完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴/林高丽

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