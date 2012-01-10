苹果执行长库克获价值近4亿美元股票奖励

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月9日电---苹果(AAPL.O)执行长库克（Tim Cook）获得价值近4亿美元的一次性股票奖励，为十年来一家企业所授予的最大奖励金额。
苹果董事会给予库克100万股限制性股票单位（RSU），以示对库克的信任。库克去年8月接替乔布斯，掌舵苹果。
该公司在周一发布的一份代理文件中称，按照2011年8月24日苹果股票收盘价计算，这些股票奖励价值超过3.76亿美元，其中一半行权时间为2016年，另外一半为2021年。
根据该文件，乔布斯过去三年的工资为每年一美元，库克2011年的工资约为90万美元。
苹果称，对库克的奖励是一种留任和提拔工具，同时也是对库克在乔布斯病休期间管理公司的酬谢。
该公司在声明中称：“董事会认为，库克继续任执行长对公司的成功和领导层平稳过渡至关重要。RSU奖励是一个长期留任激励措施。”（完）
--编译：侯雪苹;发稿：张家伟
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国