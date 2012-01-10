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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 13:00 BJT

〔标题新闻〕马来西亚12月棕榈油库存较前月减少1.5%至2,039,224吨,降幅小於预期--MPOB

注:MPOB为马来西亚棕榈油局英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nK7E7LB02M]

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