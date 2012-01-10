〔路透调查〕日本公债多空动向指标降至7月来最低,收益率料上升

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透东京1月10日电---周一公布的路透对主要市场人士的周度调查显示,日本政府债券市场人气为六个月来最为偏空,因预期美国经济复苏以及担忧日本的财政改革.
调查显示,日本公债多空动向指标(bull-bear diffusion index)从上次调查的负35降至负38,为7月初来最低.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数.
很多市场人士称,受美国稳健数据支撑,美国债券收益率料将上升,这可能推高日本公债收益率.目前日本公债收益率仍距离11月触及的一年低位不远.
部分市场人士还表示,对於日本财政改革的担心可能吸引市场的注意.日本首相野田佳彦提高消费税的承诺可能面临国会的反对.
10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC周二报0.980%,与周五收盘水准持平,且距离11月触及的一年低位0.940%不远.日本市场周一逢假期休市.
日本周四标售2.2万亿(兆)日圆10年期公债前,买盘料将有限.
"若收益率升至1%上方,标售将相当顺利.但如果执政党和反对党关於税制改革的谈判推迟,则可能令债市受限,"SMBC日兴证券的首席定量分析师Satoshi Yamada表示.
市场人士的预期中值为,10年期日本公债收益率到周末时料为1.000%.JP10YT=POLL
这次在线调查访问了主要机构的189名市场人士,有64名或33.9%给出回复.调查时间为周五至周一2300GMT.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国