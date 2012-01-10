〔路透调查〕日本公债多空动向指标降至7月来最低,收益率料上升

路透东京1月10日电---周一公布的路透对主要市场人士的周度调查显示,日本政府债券市场人气为六个月来最为偏空,因预期美国经济复苏以及担忧日本的财政改革.

调查显示,日本公债多空动向指标(bull-bear diffusion index)从上次调查的负35降至负38,为7月初来最低.该指数由看多的市场交易商人数减去看空的人数.

很多市场人士称,受美国稳健数据支撑,美国债券收益率料将上升,这可能推高日本公债收益率.目前日本公债收益率仍距离11月触及的一年低位不远.

部分市场人士还表示,对於日本财政改革的担心可能吸引市场的注意.日本首相野田佳彦提高消费税的承诺可能面临国会的反对.

10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC周二报0.980%,与周五收盘水准持平,且距离11月触及的一年低位0.940%不远.日本市场周一逢假期休市.

日本周四标售2.2万亿(兆)日圆10年期公债前,买盘料将有限.

"若收益率升至1%上方,标售将相当顺利.但如果执政党和反对党关於税制改革的谈判推迟,则可能令债市受限,"SMBC日兴证券的首席定量分析师Satoshi Yamada表示.

市场人士的预期中值为,10年期日本公债收益率到周末时料为1.000%.JP10YT=POLL

这次在线调查访问了主要机构的189名市场人士,有64名或33.9%给出回复.调查时间为周五至周一2300GMT.(完)