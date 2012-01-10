版本:
中国
债券 | 2012年 1月 10日 星期二 13:14 BJT

〔标题新闻〕英国12月季调後房价差值从负17升至负16,截至12月的三个月房价降速略放缓--RICS

注:RICS为英国皇家测量师学会英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7F804J]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐