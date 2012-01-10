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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 13:27 BJT

《企业看点》--1月10日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月10日电---以下为其它媒体周二对於企业财务相关活动的报导摘要.

* 澳洲金融评论报周二报导称,美国私募股权公司KKR & Co (KKR.N)已接洽澳洲消费品牌公司Pacific Brands PBG.AX,以期以约6.14亿美元收购後者.[ID:nL3E8C9BDC]

* 华尔街日报援引知情消息人士的话报导,美国食品企业Hostess Brands本周再度准备申请破产保护.[ID:nL3E8C9BSN]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 侯向明;审校 李爽

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