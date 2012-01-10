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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 14:39 BJT

〔路透基点〕中国银行担任重庆轻轨两笔贷款案牵头行--RLPC

路透香港1月10日电---据汤森路透旗下基点援引消息人士报导,中国银行重庆分行担任重庆市轻轨6号线建设两笔贷款的牵头行.这两笔贷款的金额分别约为70亿元人民币和35.6亿元人民币.中国国家开发银行也在研究此案.

70亿元贷款将用於轻轨6号线的二期建设,另一笔贷款将用於6号线会展中心支线的建设.两笔贷款的期限均为25年.

接近该交易的消息人士称,据传利率稍微高於中国人民银行利率的100%.

消息人士又称,几家大型国有银行也在研究此案.但要等到工程项目获得当地政府许可後,才会正式组建银团.该消息人士称,"可能需要等到4月左右,".

贷款由重庆市轨道交通(集团)出借.该集团是重庆唯一一家负责该市轨道交通建设、运营和发展的公司.

先前报导称,中国国家开发银行据传为6号线一期工程约30亿元人民币25年贷款案的牵头行.该贷款原计划在2011年底前结案,不过消息人士称目前仍未完成.中国国家开发银行拒绝置评.

根据重庆市轨道交通网站信息,6号线一期建设於2009年开工,计划在2012年完成.支线项目也计划在2012年开始运行,6号线二期项目将在2013年投入运营.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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