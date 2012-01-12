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亚洲 | 2012年 1月 12日 星期四 16:46 BJT

〔新债招标〕江苏交通控股22亿元一年期短融,票面利率5.03%--路透数据

路透上海1月12日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国江苏交通控股有限公司周四簿记建档
发行的22亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率5.03%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 江苏交通控股   22        22     12      5.03%       工商银行      AAA       1/13       1/16   
 =============================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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