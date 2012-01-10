〔投行观点〕A股上市银行今年净利增长减速,表现料仅略超大盘--瑞银

路透上海1月10日电---中国的银行股去年业绩高成长,并大幅跑赢股指.不过投资银行瑞银周二预期,今年国内16家A股上市银行净利增速将减至17%,2011年预计为30%;而且银行股今年表现仅会略超大盘.

瑞银证券中资银行研究主管励雅敏在一媒体会上指出,银行股的估值水平已达合理区间的底限,股价有望随业绩增长获得绝对收益.不过今年银行股在规模、净息差、资产质量等主要业绩因素的改善幅度弱於去年,净利润增速与非金融公司的差距拉近,难以实现类似去年大幅跑赢指数的相对收益.

2011年全年,沪综指.SSEC累计跌幅逾21%;而银行股总体跌幅仅2%,成为去年国内股市最为抗跌的板块.

瑞银还预计,随着中小企业贷款占比的提高,而且经济减速背景下中小企业抗风险能力较弱,银行股今年的不良贷款率可能会由去年的0.9%上升到1.1%.不过全年净息差可能与去年持平,而且今年贷款增量预计达8万亿元人民币,略高於去年的7.47万亿元.

瑞银认为,以去年底国内银行股的股价计算,其对应2012年业绩的动态市盈率和市净率分别为5.8倍和1.06倍,资产质量的问题不会导致上市银行出现亏损或进而侵蚀净资产,因此1倍市净率已是估值的低风险底线,股价有望随着业绩增长而上升.

不过今年银行股仍有迫切的融资需求.瑞银估算,在考虑监管层可能实行新的监管标准的情况下,16家A股银行的核心资本金缺口为1,464亿元,总资本缺口为3,323亿元.若今年国内股市依然低迷,债券融资将是上市银行补充附属资本的重要手段.

2011年16家银行在股市融资667亿元,发行次级债等共2,184亿元.银行使用次级债、混合资本债和可转债等金融工具主要用於补充附属资本.而中国拟实施的新监管标准,系统重要性银行和非重要性银行的资本充足率不低於11.5%和10.5%,对应的核心资本充足率不低於9.5%和8.5%.

瑞银认为,工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中信银行(0998.HK)(601998.SS)和兴业银行(601166.SS)等因为盈利能力较高,应能依靠内生积累来满足公司规模扩张速度所需资本,其他上市银行存在一些资本缺口.

目前深发展(000001.SZ)定向增发计划、民生银行(1988.HK)(600016.SS)A股可转债方案、招商银行(600036.SS)(3968.HK)配股方案(600036.SS)和光大银行(601818.SS)H股首发计划等已公布.国内媒体稍早曾预计,今年上市银行的股权融资需求会超过1,000亿元.(完)