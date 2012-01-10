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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 13:34 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元创新高,受良好的中国贸易数据提振

* 欧元兑新西兰元五周来累计下跌0.12新西兰元,兑澳元下跌0.08澳元

* 澳元兑美元上涨,准备测试1.0387美元的两个月高位

路透惠灵顿/悉尼1月10日电---澳元兑欧元和新西兰元兑欧元周二均创新高,兑美元亦上扬,部分受益於中国贸易数据表现良好.

欧元兑澳元EURAUD=R今日尾段在1.2400澳元处挣扎,此前仅在一个月内便下跌0.08澳元.欧元兑新西兰元EURNZD=R亦触及纪录低位,此前跌破1.6200新西兰元下方支撑位,报1.6098新西兰元.

"交易十分密集.对这些交叉汇率进行的仓位调整有点过度,"Arab Bank Australia的一名交易员称.

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