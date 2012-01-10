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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 13:34 BJT

〔澳洲股市〕收涨1.1%,受美国经济复苏希望提振

路透墨尔本1月10日电---澳洲股市周二收涨1.1%,超过美股温和涨势.投资者的注意力集中在有越来越多的迹象显示美国经济正在复苏,而不是继续关注欧债危机.

澳洲股市继周一下滑後反弹,受美铝(AA.N)对金属需求的乐观预期扶助.

澳股指标S&P/ASX 200指数收涨46.8点,至4,152.2,收复过去两个交易日的跌幅.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

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