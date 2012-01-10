〔路透调查〕中国2012年全国住宅均价料下跌10-20%,限购难放松

* 过半受访者预计2012年全国住宅均价下跌10-20%

* 跌幅最大的城市料为鄂尔多斯、温州、北京

* 住房限购政策料难放松,首套房贷政策或微调

路透北京1月10日电---路透调查显示,2012年中国房价将进一步下跌,超过半数的受访者预计今年全国住宅均价跌幅超过10%,限购政策料不会轻易放松,而首套房贷的首付比例有望在上半年调低.

在21家接受路透调查的分析机构中,有11家认为中国2012年全国住宅均价跌幅将达10-20%,9家认为跌幅将在10%以内,仅有1家认为住宅均价将上涨.(图表 r.reuters.com/puv85s)

关於此轮房价调整中哪个城市将遭遇最大跌幅,8家分析机构认为是鄂尔多斯,而北京及温州各得6票.分析机构平均预计鄂尔多斯房价将下跌30%,北京及温州则将至少下跌20%.

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时,21家接受调查的分析机构认为其所处区间为介乎合适水平与极度高估之间.

为进一步抑制房价上涨,中国一、二、三线城市在2011年陆续出台了限购措施.其中北京最为严厉,要求外地人在京购房需持有连续五年以上在本市缴纳社会保险或个人所得税证明.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制.中国指数研究院稍早公布,中国2011年12月百城住宅均价环比下降0.25%,为连续第四个月出现下降,北京等十大城市价格环比平均降幅再次扩大.[ID:nCN1318002]

**限购难放松,或鼓励首套房需求**

调查显示,在21家接受调查的分析机构中,15家认为中国不会在2012年取消限购,仅有6家认为可能会放松限购;但针对首套房的刚性需求会有鼓励政策出台.(图表 r.reuters.com/quv85s)

在20家接受调查的分析机构中,有8家预计中国将在2012年第二季度降低首套房的首付款比例,4家认为在2012年不会有调整.

"预计中国短期内不会完全取消限购,但可能有微调,比如对适用人群、市区及郊区、高档及普通进行调整,目的是鼓励自住需求,"中原集团研究中心高级经理刘渊表示.

他并指出,中国全面取消限购的前提包括:出现经济大幅下跌、房价大幅下滑或有这种风险;房产税大范围实施;保障房大量上市,平均房价在较长时间内保持平稳.

中国住房和城乡建设部部长姜伟新2011年12月底称,2012年要继续坚持房地产调控不动摇,严格实施差别化住房信贷、税收政策，支持居民的合理购房需求,优先保证首次购房家庭的贷款需求.

国内媒体曾援引北京市发改委副主任赵磊表示,在当前的情况下,原来的政策仍然不能放松力度,但不排除根据形势的变化在适当的时机采取微调.(完)

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