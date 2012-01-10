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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 13:54 BJT

〔东京美债〕10年期公债微跌,但欧债疑虑或限制跌势

路透新加坡1月10日电---美国10年期公债周二在亚洲市场微跌,但跌势可能有限,因对欧债危机的疑虑仍挥之不去.

10年期公债US10YT=RR价格跌约6/32,收益率(殖利率)报1.979%,较周一美国尾盘高约2个基点,但仍处在过去三周的1.798%-2.056%区间.

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