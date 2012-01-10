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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 15:20 BJT

〔欧洲金融〕法国希望对股票、债券和衍生品徵金融交易税--财长

路透巴黎1月10日电---法国财政经济部长巴胡安周二表示,法国正在寻求针对债券、衍生品及股票徵收新的金融交易税.

即便得不到其他欧盟夥伴的支持,法国总统萨科齐领导的政府也正急於推动所谓的"托宾税",但周一法国世界报报导,该税种或仅限於针对购买股票.

"我们希望该税的适用范围较宽--包括股票、债券和衍生品,"巴胡安在接受法国电视采访时表示.(完)

--编译 丁琦;审校 沈以文

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