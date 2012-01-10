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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 14:09 BJT

〔中国新债〕四川铁路投资集团周五将发行20亿元中期票据,期限五年

路透上海1月10日电---中国四川省铁路产业投资集团有限责任公司周二公告称,将於周五(13日)
簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限为五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 四川铁路      40        20      5    1/13簿记建档  民生银行      AA+       1/16       1/17
 投资集团                                           华夏银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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