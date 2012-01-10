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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 14:22 BJT

〔韩国股市〕收升,券商类股领涨

路透首尔1月10日电---韩股周二收高,因在中国公布弱於预期的贸易数据及发出放松政策的暗示後,对於该国政府采取刺激举措的预期激励投资者.

券商类股引领涨势,Woori投资证券(005940.KS)大涨6.6%,大宇证券(006800.KS)劲升4.27%.

综合股价指数.KS11涨1.46%报1,853.22点.(完)

--编译 李爽;审校 艾茂林

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