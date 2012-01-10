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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 14:15 BJT

〔国际油市〕布兰特原油受伊朗局势推动升穿113美元,但市场心态谨慎

* 布兰特原油期货升穿113美元,受地缘政治紧张推动

* 欧洲市场疲弱,令油价升势受限

* 关注2130GMT公布的美国API每周原油库存数据

路透新加坡1月10日电---布兰特原油期货周二小涨至每桶113美元上方,受有关伊朗核计划及尼日利亚动荡引发的紧张局势所提振,但对欧洲经济表现的忧虑持续,令涨势受限.

伊朗周一证实已启动库姆市附近的一座铀浓缩工厂,美国国务院称此举是伊朗违背联合国决议行动的"进一步升级".[ID:nCN1327858]

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