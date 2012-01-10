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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 14:17 BJT

〔日本股市〕美国铝业财报提振日经指数收高0.4%,奥林巴斯股价飙升

路透东京1月10日电---日本股市日经指数周二小幅收高,受美国铝业(AA.N)公布营收优於预期激励,此外奥林巴斯(7733.T)飙涨近20%,因有报导称奥林巴斯将继续挂牌交易.

日经指数.N225收高0.4%,报8,422.26点,但仍低於25日移动均线切入位约8,500点.

东证股价指数.TOPX涨0.3%,报731.93点.(完)

--编译 王翔琼;审校 侯向明

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