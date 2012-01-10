〔中国股市〕沪综指上扬2.7%至近一个月收盘高位,A股成交额亦创六周新高

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透北京1月10日电---中国股市沪综指周二上扬2.7%至近一个月收盘高位,A股成交额亦创六周新高.分析人士指出,近期流动性好转及政策环境相对宽松等均利好大盘,预计短线反弹或将延续.
沪综指.SSEC收报2,285.744点,涨点或2.69%,此前高点为2011年12月12日的2,291.545点.今日沪市A股成交额较昨日大增47%至908亿元人民币,创去年12月1日来新高.
华融证券分析师范贵龙称,由於1月新增信贷较多,令市场流动性较此前好转,且目前政策环境相对宽松,政策基调对股市总体利好.
中国官方媒体新华社报导称,中国证监会誓言积极推进新股发行(IPO)体制及退市机制方面的改革,并鼓励增加债券发行品种,为投资者提供更多更具投资价值的交易.[ID:nCN1327160]
"反弹可能有一个延续,但继续向上的空间和力度料将有所减弱,60日均线(2,350点)附近存在技术压力."范贵龙预计.
中国海关周二公布数据显示,12月中国进出口增速双双降至逾两年低点,同期贸易差额为顺差165.2亿美元.国内外不确定因素重重,预示新一年中国外贸前景充满变数,政策放宽需组合拳应对.[ID:nCN1328266]
沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,463.8点,涨4.2%,成交量为372,314手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国