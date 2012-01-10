《投行看数据》外部风险将加剧中国出口领域的不确定性--摩根大通

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透北京1月10日电---投资银行-摩根大通周二发布报告称,欧元区主权债务危机的发展及其对全球金融市场和需求的影响,将继续是中国2012年初所面临的最大外部风险,从而加剧出口领域的不确定性.
中国海关今日稍早公布去年12月贸易数据,当月进出口增速双双降至逾两年低点,因外需萎靡且内需不振.且进口增幅远逊於预期,推动当月贸易顺差扩大至165亿美元.[ID:nCN1328266]
"外部环境欠佳,尤其是终端需求增长疲弱,将继续增加近期中国出口领域的不确定性",摩根大通指出.
另外,在人民币汇率方面,报告依然认为,中期看,人民币将继续缓慢升值,预计2012年全年将升值3-4%.
摩根大通分析称,首先,中国不太可能出现硬着陆.尽管国内外风险增加,但中国经济到目前为止已表现出明显的恢复能力.同时,中国政府将采取积极主动的财政政策和稳健的货币政策来确保合理的经济增长水平.
其次,中国将在未来数年继续维持经常项目顺差,不过顺差规模会逐年缩小.
"因此,渐进式升值依然是中国经济再平衡...助减外储增长的长期战略,"报告表示.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(27日)招标增发至多40亿 元人民币固息金融债，期限七年；而该行周四已公告称，下周一还将招标增发至多40亿元固 息绿色金融债，期限三年。 上述三年和七年新债分别为该行2016年第22期绿色金融债以及2017年第四期金融债的增 发债，票面利率为3.79%和3.83%。 具体发行条款如下： 2016年第22期绿色金融债和2017年第四期金融债增发 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 各为40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 2月27日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 3月1日 起息日 3年：2016年12月23日；7年：2017年1月6日 发行期
路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。