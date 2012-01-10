《投行看数据》今年中国进出口增速料为16.5%和10%,顺差大幅缩窄--美银美林

路透北京1月10日电---美银美林在中国公布12月贸易数据後发布报告称,预计中国2012年进出口增速分别为16.5%和10%,贸易顺差则大幅缩减至410亿美元.

该预估低於2011年的进出口同比增速,分别为20.3%和24.9%.贸易顺差则为1,551亿美元.

美银美林报告称,由於欧元区经济走软,中国未来几月出口增速可能进一步下滑至接近10%的个位数,而进口可能得益於强劲的国内需求,增速保持在双位数.

美银美林指出,就目前看来,中国出口增长的先行指标表现不一,发达经济体采购经理人指数(PMI)均有好转,美国非农就业指数也很强劲,但台湾周一公布的12月出口同比增速降至2009年10月以来最低.

"综合上述因素,我们仍然认为中国2012年的出口增长会有所放缓,但不会大幅下降."报告称.

对於12月进口增速远低於预期,美银美林认为,这可能主要受到中国农历新年和物价等季节性因素影响,对市场存在负面影响,但不会很大.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长13.4%,增速为2009年11月来新低;进口增长区区11.8%,远逊於市场预期的17.5%,并创下26个月最低水平;当月顺差扩大至165.2亿美元;去年全年顺差则同比收窄14.5%,至1,551.4亿美元.[ID:nCN1328266] (完)