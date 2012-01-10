《投行看数据》今年中国进出口增速料为16.5%和10%,顺差大幅缩窄--美银美林

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透北京1月10日电---美银美林在中国公布12月贸易数据後发布报告称,预计中国2012年进出口增速分别为16.5%和10%,贸易顺差则大幅缩减至410亿美元.
该预估低於2011年的进出口同比增速,分别为20.3%和24.9%.贸易顺差则为1,551亿美元.
美银美林报告称,由於欧元区经济走软,中国未来几月出口增速可能进一步下滑至接近10%的个位数,而进口可能得益於强劲的国内需求,增速保持在双位数.
美银美林指出,就目前看来,中国出口增长的先行指标表现不一,发达经济体采购经理人指数(PMI)均有好转,美国非农就业指数也很强劲,但台湾周一公布的12月出口同比增速降至2009年10月以来最低.
"综合上述因素,我们仍然认为中国2012年的出口增长会有所放缓,但不会大幅下降."报告称.
对於12月进口增速远低於预期,美银美林认为,这可能主要受到中国农历新年和物价等季节性因素影响,对市场存在负面影响,但不会很大.
中国海关稍早公布,12月出口同比增长13.4%,增速为2009年11月来新低;进口增长区区11.8%,远逊於市场预期的17.5%,并创下26个月最低水平;当月顺差扩大至165.2亿美元;去年全年顺差则同比收窄14.5%,至1,551.4亿美元.[ID:nCN1328266] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国