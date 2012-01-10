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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 15:14 BJT

〔新兴汇市〕韩元和台币引领亚洲新兴货币涨势,但市场人气谨慎

路透新加坡1月10日电---韩元和台币周二上扬,引领多数亚洲新兴货币涨势,因投资者寄望亚洲资金流入增多,但市场人气依然谨慎,因欧债危机鲜有缓解迹象.

台币上扬,因外资流入当地股市和债市,韩元亦从离岸资金买盘中寻获支撑.

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