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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 15:34 BJT

〔金属期市〕中国数据提振铜价反弹,欧债担忧限制涨幅

路透吉隆坡1月10日电---铜价周二自上日跌势中反弹,因数据显示主要消费国中国进口增长,支撑铜价.不过欧债担忧限制涨幅.

0709 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨1.1%,报每吨7,580美元.去年铜价下跌五分之一,为三年内首次年度下跌.

上海期货交易所主力3月期铜合约SCFc3上涨0.7%,报每吨55,870元人民币(8,800美元).

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