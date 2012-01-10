〔表格〕外资在韩国股市卖超64亿韩元,为连续第四日卖超

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透首尔1月10日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超64亿韩元,为连续第四个交易日卖超,累计卖超1,684亿韩元(1.447万美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月10日 -6.4* 141.0 -537.9
1月9日 -77.5 52.2 347.1
1月6日 -47.2 -69.9 303.9
1月5日 -37.3 262.3 -230.8
1月4日 298.3 99.5 -392.1
1月3日 321.8 277.3 -971.0
1月2日 -100.5 232.2 7.2
12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
12月26日 84.2 -54.0 12.9
12月23日 190.2 80.9 -530.5
12月22日 -25.1 101.8 -75.4
12月21日 329.9 151.9 -569.0
12月20日 -324.0 49.3 166.8
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本月以来 351.1 994.5 -1,450.1
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今年以来 351.1 994.5 -1,450.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 王兴亚;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国