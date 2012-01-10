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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 15:43 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超64亿韩元,为连续第四日卖超

路透首尔1月10日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超64亿韩元,为连续第四个交易日卖超,累计卖超1,684亿韩元(1.447万美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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1月10日 -6.4* 141.0 -537.9

1月9日 -77.5 52.2 347.1

1月6日 -47.2 -69.9 303.9

1月5日 -37.3 262.3 -230.8

1月4日 298.3 99.5 -392.1

1月3日 321.8 277.3 -971.0

1月2日 -100.5 232.2 7.2

12月29日 -14.4 190.6 -99.0

12月28日 31.4 -17.0 184.2

12月27日 91.6 199.0 -209.3

12月26日 84.2 -54.0 12.9

12月23日 190.2 80.9 -530.5

12月22日 -25.1 101.8 -75.4

12月21日 329.9 151.9 -569.0

12月20日 -324.0 49.3 166.8

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本月以来 351.1 994.5 -1,450.1

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今年以来 351.1 994.5 -1,450.1

------------------------------------------------- (完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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