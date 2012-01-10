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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 15:35 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元中止三连跌,受惠於股市劲扬

路透首尔1月10日电---韩元兑美元KRW=中止连跌三日的颓势,受助於美股及国内股市上涨,但是部分投资人面对欧洲即将进行的标债仍态度审慎.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,156.5,强於周一收盘价1,163.6.

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