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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 16:03 BJT

〔法国经济〕法国央行确认该国2011年第四季GDP增长率为零

路透巴黎1月10日电---据法国央行周二公布的报告显示,法国2011年第四季经济成长停滞,为零增长,证明这个欧元区第二大经济体的经济成长减速.

央行公布的月度企业景气报告称,12月工业活动仅微幅改善,工业部门信心指数从95升至96.

服务业景气指数仍为95.(完)

--编译 王翔琼;审校 沈以文

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