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债券 | 2012年 1月 10日 星期二 15:38 BJT

〔欧元债市〕德债期货下跌,关注荷兰及奥地利标债结果

路透伦敦1月10日电---德国政府公债期货周二开低,交易商为荷兰及奥地利标债预留空间;但在西班牙和意大利於本周稍晚标债前,进一步的跌势料有限.

市场聚焦於奥地利标售13亿欧元10年期公债,可望透露出投资人对该国对匈牙利曝险状况的焦虑程度.

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