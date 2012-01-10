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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 15:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元持稳,澳元兑欧元触及纪录高位

0734GMT---欧元兑美元在欧洲市场开盘略微走高,日内上扬0.1%,报1.2785,受助于一些温和的空头回补,但仍接近周一触及的16个月低点1.2666.

西班牙和意大利本周稍晚的债券标售,以及欧洲央行(ECB)周四召开会议仍是市场关注焦点.

欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.2%,报98.23.

欧元兑瑞郎EURCHF=徘徊於四个月低点1.2106附近,据称1.2100处有大量期权到期.

澳元兑美元AUD=D4日内上扬0.7%至1.0305;澳元兑欧元EURAUD=R触及纪录高位.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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