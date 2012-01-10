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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 15:45 BJT

〔日本债市〕公债价格持稳至微幅上涨,新债标售前投资者不愿买入

路透东京1月10日电---日本政府公债价格周二持稳至稍微上涨,市场交投量极其稀少.日本本周稍後将标售10年期公债,投资者在10年债收益率接近一年低点时不愿买入.

利好的美国数据使投资者对低收益率(殖利率)债券非常谨慎,而对欧债危机一时仍难以解决的预期使日债目前成为最为便捷的投资途径.

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