《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月10日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透北京1月10日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价: (本地时间15:37时,1港元=0.81261人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 7.53 7.79 1.19 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 6.10 3.69 2.03 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.57 5.68 2.07 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.26 1.78 2.25 *ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 2.98 1.16 3.16 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 4.71 2.31 2.51 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 7.78 4.78 2.00 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 5.51 2.35 2.89 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 9.81 8.78 1.37 招商地产000024.SZ200024.SZ 18.43 10.63 2.13 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 5.94 3.68 1.99 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.56 8.62 1.79 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 20.05 14.30 1.73 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.41 1.95 2.15 *ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 7.86 4.53 2.14 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 3.78 2.11 2.20 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 13.79 9.39 1.81 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 10.01 5.22 2.36 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.05 2.22 2.25 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 14.80 9.03 2.02 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 11.50 4.73 2.99 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.01 8.80 1.26 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.31 2.38 1.71 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.95 3.82 1.59 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.14 1.83 2.11 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 20.70 15.83 1.61 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.53 3.21 1.74 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.79 4.60 2.08 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.61 3.09 2.23 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.63 5.76 2.06 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 21.04 14.69 1.76 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.46 2.45 2.74 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 5.23 2.95 2.18 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 32.17 20.60 1.92 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 78.20 54.75 1.76 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.42 1.64 2.57 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.14 2.80 1.82 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.82 1.09 2.05 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.32 6.34 1.61 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.80 2.50 2.36 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 105.99 86.02 1.52 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国