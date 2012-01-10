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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 16:25 BJT

〔路透基点〕台湾土地银行担任中南纺织16亿台币贷款案牵头行--RLPC

路透香港1月10日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾土地银行担任台湾中南纺织股份16亿台币五年期贷款案的牵头行.

所获部分贷款将用於资本性支出,另一部分用於对2009年4月获得的15.4亿台币五年期贷款进行再融资.

2009年贷款包括12.5亿台币定期贷款的A部分,和2.9亿台币循环信贷的B部分.贷款利率较初级市场90天商业票据利率加码160个基点.贷款设定最低利率,以确保整个贷款期限内最低利率为3.1%.(完)

--编译 李春喜;审校 李爽

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