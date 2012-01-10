〔中国票据市场〕转贴利率跌势不减,节前出票量骤减且交投颇寡淡

路透上海1月10日电---中国票据市场转贴利率周二延续跌势,春节假日气氛渐浓,企业出票量日趋减少,直接影响了直贴和转贴市场的流转,又适逢年初信贷规模宽松,导致原本就供不应求的票据市场利率持续走低.

交易员并指出,随着长假的临近,市场交投将进一步趋於寡淡,预计转贴利率不日将陷入低位盘整的格局,稀疏的成交有望延续.市场对年後央行调降准备金率的预期强烈,若下调料将带动年後转贴利率新一波跌势.

"现在规模比较宽松,票量嘛又比较少,现在(月息千分之)6.5左右吧,...下个礼拜就不大会有人做(交易)了,"华中一银行交易员称.

在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.[ID:nCN1325938]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅回落.虽然没有迹象表明央行通过逆回购向市场注入了流动性,但一周以内的短期资金呈现出相对宽裕.[cn/cn]

今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------

今日 8.3829/7.9713 8.6575/8.2880 9.7364/9.1549

上日 8.3774/7.9642 8.6438/8.2880 9.7364/9.1549

------------------------------------------------------

变动+0.55bp/+0.71 +1.37bp/ 0 0 / 0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1805%,较上日6.1810%续跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.4052/3.3302 3.3847/3.3137

上日 3.4088/3.3348 3.3924/3.3214

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>