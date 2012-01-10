〔中国票据市场〕转贴利率跌势不减,节前出票量骤减且交投颇寡淡

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国票据市场转贴利率周二延续跌势,春节假日气氛渐浓,企业出票量日趋减少,直接影响了直贴和转贴市场的流转,又适逢年初信贷规模宽松,导致原本就供不应求的票据市场利率持续走低.
交易员并指出,随着长假的临近,市场交投将进一步趋於寡淡,预计转贴利率不日将陷入低位盘整的格局,稀疏的成交有望延续.市场对年後央行调降准备金率的预期强烈,若下调料将带动年後转贴利率新一波跌势.
"现在规模比较宽松,票量嘛又比较少,现在(月息千分之)6.5左右吧,...下个礼拜就不大会有人做(交易)了,"华中一银行交易员称.
在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.[ID:nCN1325938]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅回落.虽然没有迹象表明央行通过逆回购向市场注入了流动性,但一周以内的短期资金呈现出相对宽裕.[cn/cn]
今年春节假期为1月22日-1月28日.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3829/7.9713 8.6575/8.2880 9.7364/9.1549
上日 8.3774/7.9642 8.6438/8.2880 9.7364/9.1549
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变动+0.55bp/+0.71 +1.37bp/ 0 0 / 0
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续降**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1805%,较上日6.1810%续跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.4052/3.3302 3.3847/3.3137
上日 3.4088/3.3348 3.3924/3.3214
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国