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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 15:56 BJT

〔标题新闻〕印度截至3月的2012财年汽车销量料持平至增长2%,为第三次下调增长预估--SIAM

注:SIAM为印度汽车行业组织Society of Indian Automobile Manufacturers.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI8E7NN01E]

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