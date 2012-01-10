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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 16:20 BJT

《外汇动态》欧元/美元交易商处境欠佳,欧洲盘初发现中东主权资金买盘

0742GMT---欧元/美元EUR=交易商处境欠佳.空头市场继续锁定一些获利,但仍希望逢高抛售.在1月6日高位1.2813下方有大量卖单,该点位上方挂有停止单.1.2858(2011年低点)和1.2872下方还挂有卖单,後者为1.3077-1.286的50%回档位.

到1.2880还挂有大量停止单.21日移动均线切入位1.2962仍是下档的关键.

在欧洲盘初发现有中东主权资金的买盘.主权需求促使投机客在1.2830买入.1.2720下方挂有停止单.

期权障碍在1.2650和1.2600.在1.2700、1.2750和1.2800有期权到期.(完)

--编译 李爽; 审校 高琦

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