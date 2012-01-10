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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 16:09 BJT

〔韩国个股〕三星电子称有信心提前实现2015年2,000亿美元的营收目标

路透拉斯维加斯1月9日电---韩国三星电子(005930.KS)首席执行官周一表示,公司预计提前实现2015年2,000亿美元的营收目标.三星电子是全球以营收计最大科技企业.

三星电子社长兼首席执行官崔志成对记者称,"以当前营收增速计算,我们可能...提前实现2015年2,000亿美元的营收目标."

三星电子上周公布,2011年营收增长6.5%至164.7万亿韩元(1,415.4亿美元).

崔志成还表示,三星今年的手机出货量将可能超过行业龙头诺基亚NOK1V.HE.(完)

--编译 王兴亚;审校 田建华

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