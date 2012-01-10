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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 16:00 BJT

〔标题新闻〕法国11月工业生产较上月增长1.1%,预估为持平,10月上修为增长0.1%--INSEE

注:INSEE为法国国家统计局.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nP6E7NE00D]

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