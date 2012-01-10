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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 16:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月10日电---以下为摩根大通银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:仍旧未能实现反弹,这令上一道的强劲支撑位1.2600/1.2588美元回到市场焦点,且有被打破的风险.若跌破,将再次发出卖出的信号,且理论上打开下探2010年低点1.1876的空间.

欧元/日圆、欧元/英镑:欧元兑日圆和英镑看起来处境没有比较好,因38.2%回档位98.38日圆和0.8279英镑目前为止限制欧元涨势,这显示坚稳底部尚未形成.

这意味着欧元兑英镑下一关注点显然是2010年低点0.8067英镑,而欧元兑日圆除了2000年的底部88.97日圆外,再无其他支撑.

英镑/美元:只要涨势受到38.2%回档位1.5479/88美元限制,我们预计下跌的风险会逐渐加大.(完)

--编译 田建华;审校 王冠中

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