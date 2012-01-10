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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 16:35 BJT

〔中国信用债评级〕大公国际将台州基建投资集团主体评级从AA-上调至AA

* 发行主体: 台州市基础设施建设投资集团有限公司

* 发行量及品种: 8亿元10年期企业债(07台基投债CN078056=CFXS)

* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司

* 评级调整情况: 主体评级由AA-调升至AA

债项评级维持AAA;评级展望维持稳定

路透上海1月10日电---中国大公国际资信评估有限公司发布最新跟踪评级报告,将台州市基础设施建设投资集团有限公司主体信用评级由AA-上调为AA,债项评级维持AAA,评级展望维持稳定.

刊登在中国债券信息网的报告表示,调升公司主体评级主要因为2010年该市经济保持较快增长,地方财政收入增长较快,具有较强财政实力,为城市建设提供良好保障.公司作为台州市重要的城市基础设施建设主体,获得政府有力支持;而建设银行(0939.HK)(601939.SS)对本期债提供担保具有很强的增信作用.

不过报告也指出,2010年公司房地产业务收入下降,导致主营业务收入和利润有所减少;同期公司经营性现金流下降幅度较大,对债务保障能力有所下降.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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