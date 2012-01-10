〔中国债市〕人民币利率互换窄幅震荡,市场对流动性存分歧倾向观望

路透上海1月10日电---中国人民币利率互换(IRS)周二窄幅震荡,成交偏冷清.投资者对於短期内资金面的走势存在分歧,观望情绪较重.业内人士认为,如春节前央行未有调降存款准备金率等实质性政策出台,IRS将延续震荡行情.

交易员指出,目前市场对於资金面的看法较为"纠结". 部分投资者认为央行宣布适时推出逆回购意味着节前将不会降准,而另一部分人认为,目前外汇占款缩水不容乐观,节前或尚存降准空间.

"(农历)年前央行如果没有什麽大动作(调降准备金率),IRS基本上也就维持现在这个情况了."北京一银行交易员称.

他并表示,在今日少量成交中,以1-2年的短期品种为主.虽然2-5年的IRS整体水平都偏低,但对於中国经济放缓的预期以及欧洲前景的不确定性,买盘愈加稀少.

中国2011年11月末外汇占款余额为25.459万亿元人民币.据此计算,当月外汇占款减少了279亿元,为连续第二个月下降.12月外汇占款数据尚未公布.

中国央行公开市场暂停春节前央票发行,并罕见公示将视需求进行短期逆回购操作,令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低.今年春节假期为1月22日-1月28日.[ID:nCN1323760]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.5200/3.6640 2.9367/3.0317 2.8083/2.9050 2.9233/3.0233 2.8275/3.2175

周一 3.5117/3.6367 2.9225/3.0167 2.7983/2.8967 2.9217/3.0217 2.8583/3.1650

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变动 +0.0083/+0.0273 +0.0142/+0.0150 +0.0100/+0.0083 +0.0016/+0.0016 -0.0308/+0.0525

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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