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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 16:24 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎/欧元未能突破央行上限,尽管瑞士央行总裁闪电辞职

路透苏黎世1月10日电---瑞郎兑美元周二近持平,瑞郎/欧元上涨的压力仍然有限,尽管周一瑞士央行总裁希尔德布兰德闪电辞职.

交易员称,在希尔德布兰德宣布辞职後,瑞郎/欧元应声上涨的走势已後继无力,同时未能严重威胁到瑞士央行去年9月初设定的瑞郎/欧元汇率上限.

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