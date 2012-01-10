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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 16:37 BJT

〔全球金市〕金价持坚,但欧元区忧虑犹存

路透新加坡1月10日电---黄金价格周二在前两个交易日下跌後小幅上涨,本周欧元区重要公债标售前欧元持稳,为金价提供支撑,不过针对该地区财政前景的市场人气仍不稳定.

在年初亮眼开局迅速消褪且对欧元区债务危机的忧虑重燃後,现货金三天来一直交投于1,600美元上方不到20美元的狭窄区间内.

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