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市场报道 | 2012年 1月 10日 星期二 16:34 BJT

《外汇动态》欧元需要一波挤仓来甩掉部分空头

0815GMT--欧元兑美元EUR=最近几日小跌,但对其进一步大幅下跌的疑虑正在浮现.

市场目前一边倒地做空欧元.交易员称,可能出现一波挤仓上涨的行情,洗出部分空头."我们需要一波新的抛压或一些坏消息作为催化剂,才能使欧元兑美元跌破1.26,并跌向1.25,"一位交易员表示.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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