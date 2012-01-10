《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.82%,高於二级市场水平

* 招标品种: 财政部一年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(11日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 2.68%-3.00%

* 预测均值: 2.82%(按各家机构预测值平均)

路透北京1月10日电---中国财政部周三将招标发行一年期固息国债.路透调查显示,春节现金备付需求令市场流动性持续承压,资金利率持续处於高位;二级市场相近券种收益水平不高,比较优势不明显;加之自2012年起,财政部将不再考核机构一年期国债投标情况,搏边际兴趣有所抬头,或推高明日该期国债中标利率,预测均值为2.82%.

北京一国有银行交易员指出,该期新债中标利率或走高,原因包括:一这类新债传统主力需求机构的债券组合收益率都比其高很多,主动投标的意愿不强;二是当前货币市场利率高,吸引力很大;三是纵是考虑免税因素,这类新债相比同期限的其它利率债,收益优势也不明显.

其进一步指出,更重要的原因在於,财政部明确自2012年起,不再考核一年期国债的机构承销额和投标量,这项改变将减少应付基本承销量的机构需求.

该看法得到若干大型机构投资人士的认可."这期新债赚20个(基)点又如何,久期这麽短;现在的环境还不错,完全可以搞点其他的,"一投资人士就表示.

类似的思路并不鲜见,视野中已可见类似早先贴现国债投标中,直冲边际利率而去的机构需求.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在2.7308%;二级市场上,剩余期限约1.19年的固息国债100006券最新双边报价CN100006=CFXM为2.80%/2.60%.

该期债为财政部今年第一期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债竞争性招标时间为1月11日上午9:30-10:30,1月12日开始发行并计息,1月16日发行结束,1月18日起上市交易.(完)