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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 16:33 BJT

《独家新闻》前高盛交易员施家文所建对冲基金去年亏损约6.8%--消息

路透香港1月10日电---两名知情人士周二向路透表示,前高盛(GS.N)交易员施家文(Morgan Sze)建立的对冲基金Azentus Capital在2011年亏损6.79%.

Azentus Capital是一支驻扎香港的多策略对冲基金,可以在全球范围内进行投资,但主要关注亚洲相关企业.基金於去年4月1日建立,初始规模约10亿美元,现资产管理规模为19亿美元.

与此相比,去年4-12月期间,Eurekahedge Asia多策略指数跌4.9%,而同期区域性对冲基金亏损约为9%.

前高盛Principal Strategies主管施家文创立Azentus Capital.该基金是自信贷危机爆发以来规模最大、在亚洲知名度最高的对冲基金之一.

基金首席营运官Roger Denby-Jones拒绝置评.消息人士并未获权向媒体透露消息.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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