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货币新闻 | 2012年 1月 10日 星期二 16:46 BJT

〔国际油市〕美国原油期货上涨1美元,至每桶102.31美元

路透伦敦1月10日电---美国原油期货CLc1上涨1美元,至每桶102.31美元.(完)

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