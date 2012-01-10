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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 16:44 BJT

〔标题新闻〕马来西亚1月1-10日棕榈油出口较上月同期降19.2%,至352,800吨--SGS

注:船运调查机构SGS的全称为Societe Generale de Surveillance

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8C94W6]

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