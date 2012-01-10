〔中国债市〕消息面淡静利率债盘整,高等级信用债受一级提振表现出色

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透上海1月10日电---中国银行间债市周二央票及国债等利率产品走势平稳,因央行公开市场暂未进行任何操作且消息面淡静.而国家电网短融等高等级信用产品,则受今日中石油企业债发行受热捧提振,表现相对出色.
业内人士稍早透露,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司发行七年及10年期企业债票面利率为4.54%和4.69%,落在利率区间下限,投标倍数均超30倍.[ID:nCN1328602]
北京一券商交易员称,低评级信用债风险频发,令安全系数更高的高等级产品受宠.
不过也有银行交易员指出,现券收益率即使下行,但盘中也经常出现反复.加之回购利率仍处高位持续压制短端,现券能否继续走好,还需观望央行本周是否进行逆回购操作,以及将公布的12月各项经济数据情况.
中国央行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]央行最近一次下调存款准备金率在2011年12月,为时隔近三年来首次.
国家统计局将於周四(12日)公布2011年12月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据.
剩余期限近一年,主体评级AAA的国家电网短融11电网CP002券最新成交tCN041156013=CFXS在4.48%,上日尾盘成交在4.55%;剩余期限约2.78年的央票1101081券最新双边报价tCN1101081=CFXM为3.37%/3.34%,与上日尾盘相同.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.7033 4.0835
上日 4.0031 4.5190
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4980/3.4389
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6658/2.5958
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5775/3.5055 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国