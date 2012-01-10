〔中国债市〕消息面淡静利率债盘整,高等级信用债受一级提振表现出色

路透上海1月10日电---中国银行间债市周二央票及国债等利率产品走势平稳,因央行公开市场暂未进行任何操作且消息面淡静.而国家电网短融等高等级信用产品,则受今日中石油企业债发行受热捧提振,表现相对出色.

业内人士稍早透露,中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司发行七年及10年期企业债票面利率为4.54%和4.69%,落在利率区间下限,投标倍数均超30倍.[ID:nCN1328602]

北京一券商交易员称,低评级信用债风险频发,令安全系数更高的高等级产品受宠.

不过也有银行交易员指出,现券收益率即使下行,但盘中也经常出现反复.加之回购利率仍处高位持续压制短端,现券能否继续走好,还需观望央行本周是否进行逆回购操作,以及将公布的12月各项经济数据情况.

中国央行上周五公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.[ID:nCN1323714]央行最近一次下调存款准备金率在2011年12月,为时隔近三年来首次.

国家统计局将於周四(12日)公布2011年12月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据.

剩余期限近一年,主体评级AAA的国家电网短融11电网CP002券最新成交tCN041156013=CFXS在4.48%,上日尾盘成交在4.55%;剩余期限约2.78年的央票1101081券最新双边报价tCN1101081=CFXM为3.37%/3.34%,与上日尾盘相同.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.7033 4.0835

上日 4.0031 4.5190

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4980/3.4389

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6658/2.5958

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5775/3.5055 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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