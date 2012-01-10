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亚洲 | 2012年 1月 10日 星期二 17:33 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月10日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
=============================================================================================
*深圳燃气       11        3       12    1/13簿记建档  华夏银行      AA+      1/17    1/18 
 (601139.SS) 
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*申能集团      100       15       12    1/13簿记建档  中金公司      AAA      1/16    1/17 
                                                      交通银行
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*天瑞集团       10        5       12    1/13簿记建档  广发银行      AA-      1/16    1/17 
 水泥公司 
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东明石化集团    12        6       12    1/11簿记建档  建设银行      AA-      1/12    1/13
                                                      浦发银行
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红狮控股集团    16        8       12    1/11簿记建档  建设银行      AA-      1/12    1/13
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中铁十七局集团   7        4       12    1/11簿记建档  建设银行      AA       1/12    1/13
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方大炭素        --        5        9    1/11簿记建档  兴业银行      AA       1/12    1/13 
(600516.SS)
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江苏交通控股    22       22       12    1/12簿记建档  工商银行      AAA      1/13    1/16
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广西铁路投资集团25        5       12    1/12簿记建档  中信银行      AA+      1/16    1/17
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三菱商事         5        5       12    1/12簿记建档  中国银行      AA       1/13    1/16
(中国)有限公司
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亚邦投资控股集团 5.6      3       12    1/12簿记建档  民生银行      A+       1/13    1/16                              
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广西交投集团    30       15       12    1/12簿记建档   国开行       AA+      1/13    1/16
                                                      光大银行 
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物产中大         6        3       12    1/12簿记建档   交通银行     AA       1/13    1/16
(600704.SS)                                            
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福建能源集团    12        6       12    1/12簿记建档   中信银行     AA+      1/16    1/17
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广安爱众        --        2       12    1/13簿记建档  兴业银行      A+       1/16    1/17
(600979.SS)
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南京江宁区       4        2       12    1/13簿记建档  广发银行      AA-      1/16    1/17 
自来水总公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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*四川铁路       40       20       5    1/13簿记建档   民生银行     AA+       1/16      1/17 
 投资集团                                             华夏银行
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广东明阳风电    10       10       3    1/11簿记建档   建设银行     AA-       1/12      1/13
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天津自来水集团  15        5       3    1/11簿记建档   浙商银行     AA        1/12      1/13 
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开滦股份        21        7       5    1/11簿记建档   民生银行     AA+       1/12      1/13
(600997.SS)                                           光大银行
=============================================================================================
江苏华东有色     6        3       5    1/11簿记建档   交通银行     AA        1/13      1/16
                                                      南京银行
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招商局集团      50       20       7    1/12簿记建档   中信证券     AAA       1/13      1/16   
                                                      招商银行
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珠江啤酒                  2.5     3    1/12簿记建档   兴业银行     AA        1/13      1/16   
(002461.SZ)                                                     
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甘肃公投集团    80        5       3    1/16簿记建档    国开行      AA+       1/17      1/18                                           
                         25       7 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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无
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