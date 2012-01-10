〔标题新闻〕瑞典中央政府2011年预算盈余为680亿克朗,接近预估的690亿克朗--债务办公室

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
注:680亿克朗约为98亿美元
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最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透上海2月24日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周一(27日)招标增发至多40亿 元人民币固息金融债，期限七年；而该行周四已公告称，下周一还将招标增发至多40亿元固 息绿色金融债，期限三年。 上述三年和七年新债分别为该行2016年第22期绿色金融债以及2017年第四期金融债的增 发债，票面利率为3.79%和3.83%。 具体发行条款如下： 2016年第22期绿色金融债和2017年第四期金融债增发 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 各为40亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 2月27日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 3月1日 起息日 3年：2016年12月23日；7年：2017年1月6日 发行期
路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。