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债券 | 2012年 1月 10日 星期二 16:49 BJT

〔标题新闻〕瑞典中央政府2011年预算盈余为680亿克朗,接近预估的690亿克朗--债务办公室

注:680亿克朗约为98亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E7LQ03D]

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